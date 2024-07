Lokale Kunst Rheinbacher Postkartenmalerin lässt Wahrzeichen lächeln

Nachschub ist offensichtlich erwünscht: „Manche Leute sind inzwischen Stammkunden und fragen gezielt, wann es wieder neue Karten gibt“, erzählt Firmenich und verweist unter anderem auf eine Rheinbacherin, die ihrer in Kanada lebenden Schwester jedes Jahr mit Firmenichs Karten Grüße aus der alten Heimat zum Geburtstag und Weihnachten sendet. Die Karten sind inzwischen neben dem Geschäft „Optik Firmenich“ auch in der Buchhandlung Kayser sowie bei „Tee und Feinkost Gurk“ für 3,50 Euro erhältlich. Drucken lässt Firmenich sie in einer kleinen Druckerei in Bonn. Das Erfolgsgeheimnis erklärt sich Firmenich so: „Im Grunde sind die Motive einfach und trotzdem etwas ganz Besonderes.“