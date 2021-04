Nach Kauf des Areals durch Investor : Rheinbacher Ratsherr sorgt sich um Pallotti-Kapelle

Der Rheinbacher Ferdinand Pfahl will die Pallotti-Kapelle erhalten. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Der Rheinbacher Unternehmer und CDU-Ratsherr Ferdinand Pfahl sorgt sich um den Bestand der Pallotti-Kapelle. Er fürchtet, sie könne der geplanten Bebauung des Areals zum Opfer fallen.

Pfahl weist auf das Ziel des Stadtrates und die Grundlagen der Bauleitplanung auf dem Pallotti-Areal hin. Danach muss die Marienkapelle, im Volksmund auch „Schönstattkapelle“ genannt, erhalten werden. Mit dem Erwerb des Areals und der Rechtskraft des Bebauungsplans verpflichte sich der jeweilige Investor zum Erhalt der Kapelle. Dank großzügiger finanzieller Unterstützung durch den ehemaligen Ratsherrn Erich Scharrenbroich konnte die Kapelle im Jahr 2005 mit Hilfe der „Neuen Pfade“ liebevoll restauriert werden und erstrahlte in neuem Glanz.

Nun hat Pfahl erfahren, dass der Investor, die BPD Immobilienentwicklung in Köln, beabsichtige, ihr Eigentum an der Kapelle auf alle zukünftigen Eigentümer und/oder Mieter zu übertragen. Pfahl befürchtet: „Damit würde die Verantwortung für den Erhalt dieses historischen Denkmals auf eine nicht bekannte Klientel und deren nicht kalkulierbares Interesse am Erhalt dieses Baudenkmals abgewälzt.“