Hilfe für die Ukraine Rheinbacher sammeln Medikamente und Lebensmittel für die Ukraine

Gerade ist ein Team des Vereins „Rheinbach hilft“ von einer Hilfstour in die Ukraine zurückgekehrt, da plant der Vorstand um Alfred Eich bereits die nächste Fahrt. Sie soll Anfang November in Richtung Charkiw starten. Wer Hilfsgüter oder Geld spenden will, kann dies an den Samstagen, 14. und 21. Oktober, 10 bis 11 Uhr, in der Pallottikirche tun.