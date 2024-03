Schultheater Rheinbacher Schüler bringen „Mord im Orient Express“ auf die Bühne

Der Roman „Murder on the Orient Express“ erschien 1934 in Großbritannien und gilt als eine der erfolgreichsten Geschichten über den fiktiven belgischen Ermittler Hercule Poirot, von denen die Kriminalautorin Agatha Christie (1890-1976) im Laufe von 52 Jahren rund 40 Stück schrieb. Zur Handlung: Im Expresszug von Instanbul nach London wird ein Mitreisender erstochen, während die Bahn durch eine Schneeverwehung in Jugoslawien feststeckt. Da es keine Spuren im Schnee gibt, müssen der oder die Verantwortlichen noch im Zug sein. Zufällig an Bord ist der weltbekannte Meisterdetektiv und wird natürlich gebeten, den Mord aufzuklären.