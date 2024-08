Fördergeld für flutbetroffene Rheinbacher Schützen „Da habe ich erst mal eine Runde geweint“

In dieser Woche wurden die Rheinbacher Schützen der Bruderschaft Sankt Sebastianus und Sankt Hubertus von 1313 wieder nervös. Da schwoll der Gräbbach durch den Starkregen schon wieder bedenklich an und erreichte den oberen Uferrand. Wenn das Wasser wieder ins Schützenhaus fließen würde, könnte man das Gebäude gleich abreißen. Zum Glück kam es nicht dazu, denn sonst wäre der Förderbescheid, den NRW-Ministerin Ina Scharrenbach am Donnerstag persönlich vorbei brachte, vielleicht zu spät gekommen.