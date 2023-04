Mann gilt als schuldunfähig Rheinbacher Serientäter bricht erneut in Geschäfte ein

Als Angestellte des Rheinbacher Eiscafés Marco Polo am Ostersonntag gegen 8.30 Uhr ins Geschäft kamen, sahen sie sofort, was passiert war. Die Eingangstür aufgebrochen, ein Fenster kaputt. Aus einem Schrank hinter der Theke waren die Schubladen herausgerissen, die Kassette mit Bargeld fehlte. Die Angestellten informierten ihren Chef Nejat Özduran. Der wusste, nachdem er das Video aus der Überwachungskamera angeschaut hatte, was er bereits geahnt hatte: Auf dem Film war der Mann zu erkennen, der die Geschäftswelt in der Rheinbacher Innenstadt seit Jahren durch Einbrüche und Diebstähle in Atem hält. Gegen ihn liegen insgesamt etwa 70 Anzeigen vor. Nach derzeitigem Stand kann der 34-jährige Tatverdächtige allerdings für seine Taten nicht bestraft werden, denn er ist laut einem Gutachten schuldunfähig. Erst kürzlich war er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden, die er aber kurze Zeit später wieder verließ.