Open-Air-Event Das gibt es im Rheinbacher Sommerkino zu sehen

Der Regionalverkehr Köln (RVK) richtet eine sogenannte virtuelle Station vor der Kita Wibbelstätz in der Bachstraße ein. Dort können die Besucher E-Bikes, die sie andernorts ausgeliehen haben, abstellen und für andere zum Ausleihen freigeben. „Das bringt mehr Nachhaltigkeit in die Veranstaltung in diesem Jahr“, sagte Stefan Raetz, Kuratoriumsvorsitzenden der Bürgerstiftung, bei der Vorstellung des Programms. Als Sponsoren hat die Stiftung neben dem RVK auch das Energieunternehmen E-Regio gewonnen.