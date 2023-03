Arbeitsgruppe am Sankt-Joseph Gymnasium „Das Wichtigste ist, Bock drauf zu haben“

Am Sankt-Joseph-Gymnasium finden zudem jährlich Schulmeisterschaften im Blitzschach statt. Dabei treten die Schülerinnen und Schüler gegeneinander in besonders kurzen Partien an. Beim Blitzschach stehen den Spielern pro Partie nur zwischen zehn und 15 Minuten Bedenkzeit zur Verfügung. Zum Vergleich: Beim traditionellen Schach haben die Spieler zwei Stunden. Die Schulmeisterschaften erstrecken sich über mehrere Freitage. Beim vergangenen Wettbewerb siegte der 14-jährige Silas Worm. Er ist in der neunten Klasse, seit drei Jahren in der Schach-AG. „Mich fasziniert am meisten, dass es so viele Möglichkeiten im Schach gibt, es macht unheimlich Spaß“, sagt er über dieses Hobby.