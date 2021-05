Kostenpflichtiger Inhalt: Impf-Aktionstage geplant : Rheinbacher Stadthalle soll zur Impfstelle werden

In der Stadthalle Rheinbach soll bald geimpft werden – zumindest für ein paar Tage. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Der Rheinbacher Bürgermeister Ludger Banken will in der Stadthalle eine temporäre Impfstelle einrichten. An einigen wenigen Aktionstagen sollen dabei nach Ende der Priorisierung hunderte Menschen auf einmal geimpft werden.