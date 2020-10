Hochschule Bonn/Rhein-Sieg : Rheinbacher Studenten geben Hilfe für Erstsemester

Rheinbach Vier Rheinbacher Studenten der Wirtschaftspsychologie haben einen Film übers Studieren in Corona-Zeiten gedreht. Damit wollen sie den kommenden Erstis den den Einstieg erleichtern.

Ein Kneipenbummel, ein Treffen in der Mensa oder schnell ein Kaffee zwischen zwei Vorlesungen – was nach alltäglichem Studentenleben klingt, ist in Zeiten von Corona undenkbar. In der kommenden Woche beginnt die Vorlesungszeit. Auch in Rheinbach wieder teilweise digital.