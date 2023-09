Brauchtum Rheinbacher Politik möchte Vereine bei Brandschutzkosten entlasten

■ Der Hintergrund: Da Vorgaben für die Brandsicherheit geändert wurden, ist die bestehende Brandmeldeanlage in der Rheinbacher Stadthalle nicht mehr ausreichend. Das ist seit 2019 bekannt. Für Veranstaltungen mit mehr als 199 Besuchern ist daher eine Brandsicherheitswache erforderlich. Das bedeutet: Zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr müssen während der gesamten Veranstaltung anwesend sein. Dafür fallen für Veranstalter Kosten an: Laut einem vorliegenden Schreiben der Stadt Rheinbach 20 Euro pro Feuerwehrmitglied und Stunde. Diese Gelder gehen über die Stadt an die Feuerwehr. Nötig ist das, bis die Brandmeldeanlage ertüchtigt, also an die neuen Vorgaben angepasst ist.