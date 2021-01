Verhandlung am Bonner Landgericht : Rheinbacher vergewaltigte Gefängnismitarbeiterin stundenlang

Rheinbach Ein 24-jähriger Ex-Häftling aus Rheinbach muss sich vor dem Bonner Landgericht verantworten: Er soll in die Wohnung einer JVA-Mitarbeiterin eingedrungen sein und sie viermal vergewaltigt haben.

Der erste Schreck dürfte der ehemaligen Mitarbeiterin der JVA Rheinbach bereits ordentlich in die Glieder gefahren sein: An einem frühen Augustmorgen des vergangenen Jahres hörte die Frau gegen halb fünf Geräusche auf ihrem Balkon. Offenbar versuchte jemand, sich gewaltsam Zutritt zu ihrer Wohnung zu verschaffen. Ein Mann war damit beschäftigt, die Rollläden hochzuziehen und gegen die Glastür zu treten.

Von diesem Szenario geht jedenfalls die Bonner Staatsanwaltschaft aus, die nun Anklage wegen Körperverletzung und Vergewaltigung gegen den Eindringling erhoben hat. Dem ersten Schreck soll nämlich ein rund zwölfstündiges Martyrium gefolgt sein, in dem das Opfer vier Mal vergewaltigt worden sein soll. Der Fall wird voraussichtlich im Februar vor einer Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verhandelt.

Der Einbrecher war für die Frau kein Unbekannter: Mit dem 24-Jährigen verband sie eine kurze Affäre. So gab sie der Drohung des jungen Mannes, die Türe einzutreten, schließlich nach und öffnete. Dass dies ein schwerer Fehler war, dürfte der Frau wenige Augenblicke später klar geworden sein: Direkt danach soll der Mann sein Opfer festgehalten und eine Kopfnuss verpasst haben. Die Körperverletzung, so nimmt es jedenfalls die Bonner Staatsanwaltschaft an, war der Auftakt einer Vergewaltigungsserie. Der junge Mann soll die Frau bis in den späten Nachmittag in ihrer Wohnung mehrfach vergewaltigt haben.