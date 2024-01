Jagd im Rheinbacher Wald Spaziergänger fühlten sich wie „mitten in einer Schießerei“

In den Ferien eine Runde mit dem Hund durch den Wald: Das wollte Tarek Bamberger aus Rheinbach. Er startete auf dem Parkplatz an der Rheinbacher Waldkapelle – und musste zwanzig Minuten später unfreiwillig umkehren. Er hörte Schüsse, der Weg war durch ein rot-weißes Band versperrt. Und, wie Bamberger berichtet, sei er nicht der einzige gewesen, den das an jenem Tag unangenehm überrascht hat. Einige hätten das Gefühl gehabt, „dass wir mitten in einer Schießerei waren“, sagt er. Der Grund: Im Wald wurde an jenem Vormittag gejagt. Bamberger spricht von einer „chaotischen Jagd“. Und fragt, warum so etwas nicht sehr viel früher offiziell angekündigt wird.