Advent in der Innenstadt : Rheinbacher Weihnachtsbäume werden mit GPS gesichert

Kinder der Rheinbacher Kita des Studierendenwerks Bonn schmücken mit ihren Kunstwerken einen Weihnachtsbaum in der Rheinbacher Innenstadt. Foto: Juliane Hornstein

Rheinbach 80 Weihnachtsbäume schmücken in diesem Advent die Rheinbacher Innenstadt. Im Vorjahr wurden einige Bäume aus der Aktion des Gewerbevereins geklaut. Das soll dieses Mal anders laufen, mittels Technik.

In Rheinbacher Kitas, Schulen und Senioreneinrichtungen ging es in den vergangenen Wochen schon vorweihnachtlich zu. Überall wurde gebastelt, genäht und getöpfert für die traditionellen Weihnachtsbäume, die auch in diesem Jahr wieder die Innenstadt verschönern. 80 Bäume bekam der Rheinbacher Gewerbeverein dafür von der Firma Obi gespendet. Für stromsparende LED-Lichterketten sorgte der Verein. Und damit Bäume nicht wie im vergangenen Jahr gestohlen werden, legten die Gewerbetreibenden außerdem ein wenig Technik dazu.

Kinder und Erwachsene waren jetzt in der ganzen Stadt unterwegs, um Bäume zu schmücken. In der Rheinbacher Kita des Studierendenwerks Bonn waren dafür beispielsweise Nikoläuse, Sterne und Tannenbäume aus Handabdrücken entstanden. „Mit Fingerfarbe“, erklärte ein Kind. Und es habe Spaß gemacht, versicherten alle. Im Baumschmücken sind die Mädchen und Jungen ohnehin erfahren. Zu Hause machten sie das auch, bekundeten die Kinder. Und in der Kita warte auch noch ein großer Tannenbaum auf Dekoration, berichteten sie.

Im vergangenen Jahr wurden geschmückte Bäume in Rheinbach gestohlen

Den Baum, der direkt am Hinweisschild auf die Rheinbacher Partnerstädte befestigt ist, schmückte der Partnerschaftsverein „Freunde von Sevenoaks“ mit typisch britischen Weihnachtsmotiven wie einem Rotkehlchen auf einem Briefkasten. Schüler des Städtischen Gymnasiums waren ebenfalls unterwegs, an einem anderen Baum arbeitete die Kita Rasselbande. Überall hängten die kleinen und großen Helfer ihre Schmuckstücke an die Bäume. Und sind am Ende stolz darauf auf ihre Arbeit, wie der Gewerbevereinsvorsitzende Oliver Wolf sagte.