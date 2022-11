Budenzauber in der Glasstadt : Das ist neu beim Rheinbacher Weihnachtsmarkt

Schon 2019 standen in Rheinbach Weihnachtsmarktbuden nicht nur auf den Wällen. In diesem Jahr soll das Konzept auf die ganze Innenstadt ausgedehnt werden. Archivfoto: Vogel

Rheinbach Gewerbeverein, Wirtschaftsförderung und Stadtverwaltung planen in Rheinbach wieder einen Weihnachtsmarkt. Auf passende Beleuchtung soll dabei nicht verzichtet werden. Das Konzept für die Zeit vom 9. bis 12. Dezember enthält aber einige Neuerungen.

Nach zwei Jahren ohne Budenzauber gibt es in Rheinbach wieder einen Weihnachtsmarkt. Am dritten Adventswochenende, so wie es schon vor der Coronapandemie üblich war, locken Lebkuchenduft und Lichter wieder in die Glasstadt. Gewerbeverein, Stadtverwaltung und die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Rheinbach haben das geplante Konzept nun vorgestellt. Ein wenig anders als bisher wird es werden.

Ein Weihnachtsmarkt in der ganzen Stadt

„Wir binden die komplette Stadt in den Weihnachtsmarkt mit ein“, fasste der Gewerbevereinsvorsitzende Oliver Wolf die größte Veränderung zusammen. Das heißt: Die Verkaufs- und Gastronomiebuden werden sich nicht nur auf die Wälle konzentrieren. Vom Dreeser Tor bis zum Voigtstor, so beschreibt Wolf es, reiche der Veranstaltungsbereich. Martinsstraße, Weiherstraße und Teile des Prümer Walls sind ebenfalls vorgesehen. Denn: Mit dem Konzept eines Marktes in der Stadt lassen sich die lokalen Einzelhändler einbinden – und ein verkaufsoffener Sonntag organisieren. Die notwendige ordnungsbehördliche Verordnung dafür brachte der Stadtrat am Montagabend auf den Weg.

Die Planungszeit für den Markt ist ein „sportliches Unterfangen“, wie Wolf es nennt. Auf mögliche Hygienevorschriften sei man bereits eingestellt. Aber es steht noch nicht fest, was der Strom im Dezember kosten wird. Eine Summe für die Anmeldenden müsse aber genannt werden. Und da es ein regionaler Markt sein soll, gilt es, passende Aussteller zu finden. Einige Selbstständige hätten sich nach Corona und der Flut umorientiert. Doch sei Interesse da: Stand Anfang November lagen rund 30 Anmeldungen vor, auf rund 70 hoffen die Veranstalter.

Mit der Organisation hat der Gewerbeverein den Adenauer Eventmanager Franco Amatulli betraut. Einen Marktanbieter, der eigene Aussteller aus ganz Europa mitbringen würde, wollte man in Rheinbach nicht. Lokalkolorit ist gewünscht, und gerne Kunsthandwerk. Derartige Betriebe unterstützt der Gewerbeverein mit 50 Prozent der Kosten für die Hütte.

Zuschuss für LED-Beleuchtung

Außerdem haben Stadt und Gewerbeverein beschlossen, in Zeiten der Energiemangellage dennoch nicht ganz auf eine festliche Beleuchtung zu verzichten. Dazu zählt ausdrücklich die Advents-Dekoration in der Stadt, wie Wolf bestätigte. Allerdings, so ergänzte es Bürgermeister Ludger Banken, werden die Lichterketten nur jeweils von 17 bis 21 Uhr angeschaltet. Zudem gelte: Es werden nur LED-Lichterketten angemacht. Viele Gewerbetreibende hätte schon umgestellt. Wer noch bestehende Lichterketten ersetzen will, kann vom Gewerbeverein einen Zuschuss erhalten. Andere Ketten müssten ausbleiben. Außerdem gibt es auf dem Weihnachtsmarkt weder Heizpilze noch Feuerkörbe, dafür gleich mehrere Bühnen, auf denen Kitas, Chöre oder auch Einzelpersonen kleine Programmpunkte darbieten können.