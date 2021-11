Dürre-Folgen im Stadtwald : Rheinbachs dickste Eiche muss fallen

Rheinbach Der Hitzesommer vor drei Jahren hat manchem hochwertigen Baum im Stadtwald schwer zugesetzt. Aufgrund der Trockenheit soll nun auch einer der ältesten Bäume im Bestand – eine 250 Jahre alte Eiche – aufgrund beeinträchtigter Verkehrssicherheit weichen. Auch der Prinzessinnenbuche droht ein ähnliches Schicksal.

Manche Folgen der Hitzesommers 2018 zeigen sich zeitverzögert erst jetzt im Rheinbacher Stadtwald: Betroffen ist auch die wohl älteste und dickste Eiche im Revier von Stadtförster Sebastian Tölle: Den über 250 Jahre alten Baum, der praktisch genau vis-à-vis vom Forsthaus und dem Waldhotel an der L 492 steht, muss Tölle mit Blick auf seine Verkehrssicherungspflichten in den nächsten Wochen fällen lassen. „Denn die mächtige Eiche hat sich nach dem trockenen und heißen Sommer vor drei Jahren nicht mehr erholen können und ist immer weiter zurückgetrocknet“, sagt der Forstbeamte. Eine Entscheidung, die ihm in der Seele wehtut: „Natürlich sind insbesondere gerade solchen alten Bäume etwas ganz Besonderes in jedem Wald.“