Rheinbachs Polizei hat einen neuen Bezirksdienstbeamten : "Du kannst durch Reden viel klären"

Foto: Stefan Knopp

Rheinbach Mit Achim Schmitt hat die Rheinbacher Innenstadt seit Januar einen neuen Bezirksdienstbeamten. Er sichert den Schulweg, stellt Haftbefehle aus und hat für die Belange der Menschen ein offenes Ohr.



Der Tag geht früh los für Achim Schmitt. Schulwegsicherung, interne Angelegenheiten, später noch zwei Haftbefehle für Personen abarbeiten, die zuletzt in Rheinbach gemeldet waren. Das ist ganz normaler Alltag für den Polizeihauptkommissar. Etwas aus dem Rahmen fällt das Treffen mit den Kollegen Udo Eckweiler und Dietmar Hergarten – eine kleine Fotosession für die Social-Media-Präsenz der Bonner Polizei. Denn Schmitt ist das neueste Gesicht im Bezirksdienst für Rheinbach, er ist seit Anfang Januar als „Dorfsheriff“ im Rheinbacher Norden und der Innenstadt unterwegs.

Es geht um eine Art „Dorfsheriff“

Das hat er sich so ausgesucht, der 55-Jährige hat sich sogar dafür beworben. Es ist noch mal etwas anderes, „nach 35 Jahren Schichtdienst“. Der gebürtige Eifeler wechselte 1991 von der Bundes- zur Landespolizei, leitete 22 Jahre lang Wachdienst in Troisdorf, ab 2013 in der Wache Meckenheim, die Rheinbach mit abdeckt. Von daher kennt er sein neues Arbeitsgebiet gut.

Nach etwas mehr als einem Monat kann er noch nicht von besonderen Erlebnissen sprechen. Aber er muss ja auch erstmal in die Aufgabe hineinwachsen. Dabei unterstützen ihn seine Kollegen derzeit noch. Eckweiler ist seit anderthalb Jahren als Bezirksdienstbeamter in Rheinbach-Ost unterwegs, also in Wormersdorf und Flerzheim. Hergarten, der viele Jahre in der Rheinbacher Wache Dienst geschoben hat, kehrte nach einer Zeit als Dorfsheriff in Wachtberg an die alte Wirkungsstätte zurück und deckt seit zwei Jahren den Rheinbacher Süden und die Höhengebiete ab. Die beiden nehmen Schmitt für den Anfang an die Hand, teilen ihre Erfahrungen.

Polizei verstehen Was ist ein Bezirksdienstbeamter? Was ist ein Bezirksdienstbeamter? Innerhalb der Polizei heißen sie „BDs“, im Volksmund nennt man sie gerne „Dorfsheriffs“: Bezirksdienstbeamte sind die bürgernahen Kontaktbeamten der Bezirksregierung, unmittelbare Ansprechpartner für die Bevölkerung bei Anliegen aller Art. Ihre Aufgabe auf Streife ist es, ein offenes Ohr zu haben. Sie sind zuständig für Verkehrsüberwachung, etwa die Schulwegsicherung, gehen präventiv an Schulen und in Kindergärten und stehen auch im Kontakt mit der Verwaltung, etwa dem Ordnungsamt. Sie begleiten Großveranstaltungen, wie Demonstrationen und Karnevalszüge. Aber sie vollstrecken auch Haftbefehle, leisten Aufenthaltsermittlung, machen zum Beispiel nach Einbrüchen Umfeldbefragungen und sorgen dafür, dass im Falle von häuslicher Gewalt der Übeltäter sein zehntägiges Aufenthaltsverbot rund um den Tatort einhält. Dafür sollte man kontaktfreudig sein. Im Bonner Präsidium müssen die Dorfsheriffs langjährige Polizeierfahrung mitbringen, zudem sollten sie entweder aus dem Bezirk kommen oder sich dort gut auskennen. Eine Art Fortbildung stellt für sie das ET 18 dar, das Einsatztraining für Bezirksdienstbeamte. kpo

Thema Schulwegsicherung: Das ist vor allem morgens wichtig, wenn alle Kinder gleichzeitig zum Unterricht wollen – nachmittags ist das durch die unterschiedlichen Schulschlusszeiten entzerrt. Man sollte meinen, dass der Polizist vorrangig von den Kindern angesprochen wird, aber die haben ja morgens keine Zeit, um Schmitt Fragen zu stellen. „Die Eltern äußern oft Zufriedenheit über unsere Anwesenheit“, sagt er. Ihre Feststellung: „Das Fahrverhalten ändert sich dann.“ Das gilt aus Sicht des Bezirksdienstbeamten aber vor allem für das Fahrverhalten der Eltern selbst.

Und das setzt sich im Tagesgeschäft fort: „Die Leute sind froh über einen Ansprechpartner“, sagt Eckweiler. Zum Beispiel, wenn es um das Sicherheitsempfinden der Menschen geht – das zuletzt nach den Einbrüchen in der Innenstadt etwas gelitten hat. „Die Leute waren etwas nervös wegen der Vorfälle“, so Schmitt. Da ist man froh über Polizeipräsenz auf der Straße.

Vieles klärt man durch Reden und Deeskalieren

Bei der Anzeigenaufnahme hilft Schmitt die Wachdiensterfahrung. Ansonsten geht es viel darum zuzuhören, vor Ort zu sein, auf der Straße und an der frischen Luft. Kein Vergleich zur bisherigen Arbeit. „Es fühlt sich sehr stark anders an. Aber ich fühle mich immer noch als Polizist“, sagt er mit Blick auf Hergartens Aussage, dass man teilweise mehr Sozialarbeiter als Polizeibeamter sei. Die wichtigste Waffe sei nicht die am Gürtel, sind sich die drei Hauptkommissare einig. Die werde selten gezogen, möglichst gar nicht auf Menschen abgefeuert. Manchmal, sagt Hergarten, müsse man damit eben ein überfahrenes Wildtier erschießen, so will es die Dienstvorschrift. Ansonsten lässt man sie lieber im Holster. „Du kannst durch Reden viel klären.“ Das verbale Deeskalieren gehöre ja zur Polizeiausbildung.

Man muss aber auch mit Menschen umgehen können. Wer Jahrzehnte nur in der Polizeiverwaltung gearbeitet hat, wenig Kontakt zur Bevölkerung hatte und ein ein eher „förmlicher“ Typ ist, sei sicher nicht auf Anhieb für den Job als Dorfsheriff geeignet, meint Schmitt. Empathie sei maßgeblich, so Hergarten, „auch Menschen Mut zusprechen können“. Daneben sei Lebenserfahrung neben der Diensterfahrung ein wichtiger Punkt, sagt Eckweiler. „Wir haben diese Lebenserfahrung. Wir haben eigene erwachsene Kinder und haben das alles hinter uns.“