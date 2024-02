Friedensdemonstration Rheinbacher appellieren an Putin: „Hören Sie auf!“

Rheinbachs ehemaliger Bürgermeister Stefan Raetz schaute nach eigenen Angaben am 24. Februar ungläubig auf das, was sich in der Ukraine abspielte: 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sei das bis dahin Unvorstellbare passiert, so Raetz, der vor seiner Rheinbacher Amtszeit Marineoffizier war. Es gab tatsächlich wieder Krieg in Europa. Hunderte russische Panzer und zehntausende Soldaten waren in das Nachbarland eingefallen. Damals fragten sich viele: Würden die Ukrainerinnen und Ukrainer diesem Angriff standhalten können?