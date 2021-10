Arbeiter überfahren : Tödlicher Unfall auf Pallotti-Baustelle in Rheinbach

Tödlicher Unfall auf Pallotti-Baustelle in Rheinbach

Rheinbach Auf der Baustelle auf dem Pallotti-Areal in Rheinbach ist es am Donnerstagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Arbeiter wurde von einem Baustellenfahrzeug überfahren.

Ein 52-jähriger Bauarbeiter ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf einer Baustelle in Rheinbach ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf dem ehemaligen Pallotti-Gelände im hinteren Bereich der Baustelle, auf dem rund 280 Wohnungen entstehen sollten. Wie der GA vor Ort erfuhr, wurde der Bauarbeiter gegen 8.30 Uhr von einem Baufahrzeug erfasst und erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.