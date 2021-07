Hilfe nach der Flutkatastrophe : Rotarier organisieren neuwertige Möbel für Flutopfer

Möbel für die Flutopfer: (v. l.) Georg Kovermann, Hans-Jörg Limbach, Michael Heider und Martin Fröhlich entladen die Spenden. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Der Rotary Club Bonn-Rheinbach richtet in der Pallotti-Aula ein Möbelllager ein. Dank einer großzügigen Spende sind dort neuwertige Möbel verfügbar. Und die Hilfsaktionen sollen weitergehen.



Von Susanne Träupmann

In der ehemaligen Rheinbacher Pallotti-Kirche stapeln sich Sachspenden aller Art. Das dortige Hilfszentrum unter der Federführung bekannter Rheinbacher Bürger wie Alt-Bürgermeister Stefan Raetz versorgt die Flutopfer täglich mit dem Nötigsten. Am Montag wurde zusätzlich die Pallotti-Aula in ein Möbellager umfunktioniert.

Es ist die erste Hilfsaktion des Rotary Clubs Bonn-Rheinbach (RC), um Betroffenen mit Einrichtungsgegenständen helfen. Dazu hat die Unternehmerfamilie Heider aus Königswinter neuwertigen Möbel gespendet. Jedes Stück stammt aus einem der drei Ausstellungsräume von Heider Wohnambiente in Königswinter, Köln und Koblenz. Sechs Sprinter transportierten die „Ware“ am Montag an, mit vereinter Muskelkraft entluden 15 Männer des Georgsring Tische, Stühle, Sofas, Schränke, Betten und Sideboards. „Da wir selber ein Verein sind, der Hilfsbedürftige unterstützt, und zugleich ein Möbellager betreiben, hatten wir die entsprechende Expertise. Beim Ausladen helfen sogar spontane Freiwillige mit, die gerade Zeit haben“, so der erste Vorsitzende des Georgsring, Martin Fröhlich.

Spenderfamilie Heider möchte Betroffenen einen Teil der Sorgen abnehmen

Der Familie Heider, zu der Michael Heider, sein gleichnamiger Vater und Bruder Raphael gehören, ist die Unterstützung der Flutopfer ein Bedürfnis. „Wir sind ein regional etablierter Betrieb. Jeder sollte in dieser Zeit die Hilfe anbieten, die er leisten kann, um den Menschen einen Teil ihrer Sorgen zu nehmen“, findet Michael Heider. Dieselbe Hilfe möchte der 35-Jährige, der selbst in Miel wohnt, auch Swisttal zukommen lassen. Erste Gespräche mit Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner seien bereits gelaufen, aber „dort verzögern sich die Aufräumarbeiten wegen der Talsperre“, so Heider.

Möbellager in Rheinbach ist nur der Auftakt einer finanziellen Gesamtoperation

Für den RC Bonn-Rheinbach ist diese Aktion der Auftakt zu einer finanziellen Gesamtoperation aller elf Bonner Rotary-Clubs. Sie wollen mit einem fünfstelligen Betrag finanzielle Soforthilfe für die Flutopfer bereitstellen. „Damit möchten wir einen kleinen Beitrag leisten, das Leid der Betroffenen zu lindern und Zuversicht zu spenden“, sagte Georg Kovermann, Präsident der Bonn-Rheinbacher Rotarier.

Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor Ort ist für Monika Hörig von Rotary Bonn International dabei ausgesprochen wichtig, denn: „Wir wissen nicht, was die Leute brauchen.“ Da sei die Nachfrage vielfältig.

Spenden gehen an Betroffene ohne Versicherung