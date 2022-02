Saubere Swist : Die Membran fischt auch Mikroplastik raus

Rheinbach-Flerzheim Es ist ein Pilotprojekt. Bis 2025 soll die Kläranlage Flerzheim die modernste des Landes sein. Dafür sorgt die neue Membrantechnik.

Bucher geriet gerade ins Schwärmen, was beim Thema Abwasserklärung eher selten vorkommt. „Wir sind Pioniere in der Membrantechnik, das ist das Beste vom Besten. Die Bakterien bleiben zurück. Die Swist wird Badewasserqualität haben.“ Die Ministerin betonte die Wichtigkeit sauberen Wassers und sagte: „Wir sind stolz auf diesen Weg.“

Die Kläranlage ist für die Wasserführung und -qualität in der Swist von zentraler Bedeutung. Gerade in den Sommermonaten hat das gereinigte Abwasser aus der Kläranlage einen Anteil von etwa 90 Prozent an der Wasserführung. Darüber hinaus wird Bachwasser zur Beregnung von Obst- und Gemüsekulturen abgepumpt. Im Rahmen von Forschungsvorhaben unter der Beteiligung des Erftverbandes wurden in der Swist bereits antibiotikaresistente Krankheitserreger nachgewiesen, die aus Kläranlagenabläufen stammen.