Nach Fund einer Schlange Belohnung für Hinweise zur Boa Constrictor in Rheinbach

Rheinbach · Am Dienstag wurde in Rheinbach nahe eines Discounters ein ungewöhnlicher Fund gemacht: Eine junge Boa Constrictor. Für Hinweise auf den Verantwortlichen ist mittlerweile eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt. So geht es mit der Schlange weiter.

03.05.2024 , 12:49 Uhr

Die in Rheinbach gefundene Boa ist nun im Schlangenhaus des Natur- und Tierpark Brüggen. Foto: Privat

Von Jan-Oliver Nickel