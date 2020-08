Rheinbach : „Schnapsidee“ kostet junge Frau 1500 Euro

RHEINBACH Das Amtsgericht Rheinbach verhängte eine Geldstrafe gegen eine junge Frau. Die Auszubildende legte gefälschte Rechnungen vor.

Laut Staatsanwaltschaft legte die junge Frau in ihrem Betrieb Bescheinigungen der Industrie- und Handelskammer Oldenburg vor, auf denen die Teilnahme an Lehrgängen „ordnungsgemäße Buchführung“, „Crash-Kursus zur Erstellung von Excel-Tabellen“ und „Buchführung Teil I“ bestätigt wurden. Dazu kamen dann noch Rechnungen eines Hotels. „Es ist nicht ganz so, wie die Staatsanwaltschaft vorträgt“, sagte der Verteidiger. Vielmehr sei seine Mandantin in einer Gruppe von etwa zehn Leuten, darunter auch Azubis, gewesen. Von denen habe einer dann die Bescheinigungen und Rechnungen entworfen, mit dem Ziel, beim jeweiligen Arbeitgeber frei zu bekommen. Da habe seine Mandantin dann mitgemacht. Ihrer ehemaligen Arbeitgeberin habe die junge Frau den kompletten Schaden ersetzt.