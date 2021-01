Für den Distanzunterricht : Rheinbach organisiert Tablets für Schüler und Lehrer

Rheinbach Die Stadt Rheinbach hat fast 550 Tablets für ihre Schulen gekauft. Schüler, die kein Gerät haben, können sich über ihre Einrichtung so eines ausleihen. Das bedeutete für die Stadt aber auch eine besondere Herausforderung.

Die Stadt Rheinbach hat nun auch die letzten mobilen Endgeräte aus dem „Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt“ an die Rheinbacher Schulen ausgeliefert. Die Stadt hatte im Herbst 2020 Geld aus diesem Förderprogramm beantragt. Kinder, die kein eigenes digitales Endgerät zur Verfügung haben, sollen ein solches nun leihweise nutzen können. Auch wenn der Wunsch der Schulen eine noch größere Anzahl von Leihgeräten gewesen ist, so die Mitteilung der Stadt, hätten sich alle Schulleitungen zufrieden gezeigt.

Geräte werden auch nach Wiedereröffnung eingesetzt

Zum Abschluss erhielt die Gemeinschaftsgrundschule Sürster Weg 66 Endgeräte zur Ausleihe an die Schüler. Schulleiterin Ute Jansen zeigte sich erleichtert: „Die Geräte können wir besonders in den nächsten Wochen gut einsetzen, um allen Kindern die Teilnahme am Distanzlernen inklusive der täglichen Videokonferenzen zu ermöglichen. Wir Grundschulen bauen so unseren Unterricht auf digitalem Wege aus und halten den persönlichen Kontakt zu den Kindern aufrecht. Die Geräte sind eine gute Investition in die Zukunft, denn auch nach Corona sind sie ein sehr willkommenes Hilfsmittel für den täglichen Unterricht im Klassenraum.“