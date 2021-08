Unfall auf der B 266 in Essig : 19-Jähriger fährt auf Pkw auf und verletzt sich schwer

Unfall auf der B 266 in Essig

Swisttal-Essig Bei einem Auffahrunfall zweier Pkw auf der B 266 zwischen Rheinbach-Oberdrees und Swisttal-Essig wurden am Mittwoch zwei Autofahrer verletzt - einer davon schwer.

Gegen 17.30 Uhr am Mittwochnachmittag ist ein 19-Jähriger mit seinem Pkw auf der B 266 in Swisttal-Essig auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Dabei verletzte er sich schwer und musste von den Rettungskräften zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert werden.