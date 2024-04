Vor der Ratssitzung Sechs Anträge zur Freigabe der Rheinbacher Fahrradstraßen auf der Tagesordnung

Wenn es um die Fahrradstraßen geht, scheinen die politischen Gremien der Stadt für eine Überraschung gut. Bei der Einrichtung verärgerte die Beschilderung „Anlieger frei“ zahlreiche Bürger und schien auch von Mandatsträgern so nicht erwartet worden zu sein. In vielen anderen Städten, beispielsweise in Bonn, sind Fahrradstraßen durch Zusatzschilder für Kfz und Motorrad freigegeben. Dass dies entsprechend auch in Rheinbach so sein sollte, fand bei vier von fünf Ratsfraktionen bereits im Dezember Zustimmung. Der entsprechende FDP-Antrag im Ausschuss für Umwelt und Mobilität allerdings nicht. Stattdessen gab es den Beschluss, erst einmal eine Verkehrszählung im Frühjahr abzuwarten. Damit sollten die Auswirkungen der Fahrradstraßen auf den Verkehr in Rheinbach überprüft werden.