Katastrophenschutzübung in Rheinbach-Merzbach Wie ängstliche Pferde und ein Friseurladen im Notfall Hilfe bekommen

Zuerst ist es etwas chaotisch: Wo ist der Erste-Hilfe-Punkt und was soll man an der Info machen? Die fragenden Blicke der Menschen suchen nach Orientierung. Doch nachdem es erste mutige Freiwillige gibt, die ihre Rollen ausfüllen, läuft alles wie von selbst. Heiß her geht es am Infopunkt. Merzbacherin Eveline und ihr Kollege kommen ins Schwitzen als erste Anlaufstelle für die Fragen der Bürger. Wie komme ich zum Einkaufen? Mein Friseurladen ist von der Außenwelt abgeschnitten. Und dann haben auch noch die Pferde Angst und wollen über den Koppelzaun springen. Alle diese Dinge muss Eveline protokollieren und die Bürger an eine weitere Spezialistenstelle vermitteln. „Es ist gut, dass wir das jetzt üben. Nur so wissen wir auch, was im Ernstfall alles zu tun ist“, findet sie und wird umgehend von einer aufgelösten Frau mit Stromausfall in Beschlag genommen – Jennifer Heider, die als städtische Angestellte im Auftrag des guten Zwecks für etwas Aufregung bei der Übung sorgt: „Ich entdecke hier mein schauspielerisches Talent“, sagt sie lachend, bevor sie ernster wird: „Nur wenn wir für echte Bedingungen sorgen, lernt man für den Ernstfall.“