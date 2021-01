Kostenpflichtiger Inhalt: Seniorenheim wurde geräumt : Marienheim-Bewohner sollen bald nach Rheinbach zurückkehren

Die Bewohner sollen laut dem neuen Träger Helios zunächst in das Gesundheitszentrum – hier noch in Trägerschaft der Malteser – gegenüber dem Marienheim in Rheinbach ziehen. Foto: Mario Quadt

Rheinbach Es tut sich was am Marienheim in Rheinbach. Die Bewohner, die vor Weihnachten verlegt werden mussten, sollen bald zurückkommen - aber vorerst nicht in das alte Gebäude.