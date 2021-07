Räumung des Seniorenheims : Senioren kehren nach Sanierung ins Rheinbacher Marienheim zurück

Rheinbach Nach dem Ärger um das Rheinbacher Marienheim soll in der Senioreneinrichtung nun wieder Ruhe einkehren. Die Rückkehr der Bewohnerinnen und Bewohner hatte sich durch die Flutkatastrophe ein wenig verzögert.

Ein halbes Jahr ist es her, dass die Malteser alle Bewohner des Marienheims in Rheinbach in Pflegeheime in anderen Städten verlegen mussten. Nachdem im Februar schon einige von ihnen in das dem Heim gegenüberliegende Gesundheitszentrum ziehen konnten, sind die Bewohner diese Woche endgültig ins Marienheim zurückgekehrt: Der neue Träger Helios hat die dringend notwendigen Sanierungen am Gebäude abgeschlossen.