Start in die neue Session : Sibbeschuss spannt den Rettungsschirm

Jeck auf die neue Session: (v.l.) Murphy Wörsdorf, Marco M. Molitor, Sascha Hardt, Robert Henseler und Jürgen Dahmen von Sibbeschuss. Foto: Stephan Faber

Rheinbach/Swisttal Einigen Karnevalsgesellschaften ist es zu riskant, Künstler zu verpflichten, weil sie Regressforderungen befürchten, falls die Veranstaltung coronabedingt ausfällt. Die Band Sibbeschuss hat da eine Lösung parat.



Von Stephan Faber

Die Band Sibbeschuss verzichtet auch weiterhin auf die Zahlung der kompletten Gage, wenn eine Veranstaltung aufgrund gestiegener Corona-Fallzahlen und den damit verbundenen Maßnahmen abgesagt werden muss.

„Wir hatten die Idee dazu schon in der Session 2020/2021, als zum ersten Mal der Karneval abgesagt werden musste“, erläutert Frontmann und Sänger Sascha Hardt den „Pandemie-Passus“ im Vertrag der Band. Normalerweise ist es üblich, dass die Veranstalter bei einer Absage den gebuchten Künstlerinnen und Künstlern die volle Gage zahlen. Oft bedeutet dies das finanzielle Fiasko für die betroffene Karnevalsgesellschaft oder den kleinen Club an der Ecke. „Wir machen das ja nicht fürs Geld und verdienen unser tägliches Brot in normalen Berufen“, sagt Murphy Mörsdorf, Gitarrist bei Sibbeschuss. „Uns ist wichtig, dass das Brauchtum erhalten und nicht auf der Strecke bleibt.“

Branche ist verunsichert

Zum ersten Mal in ihrer Bandgeschichte haben die fünf Jungs am 11.11. kein Engagement. Die Branche ist stark verunsichert und setzt bei der Bandbuchung zunächst auf die großen Zugpferde wie Brings, Höhner, Kasalla und Co. „Erst wenn dann eine bestimmte Menge an Karten im Vorverkauf abgesetzt wurde, werden die kleineren Acts dazu gebucht“, weiß Hardt zu berichten. „Das können wir natürlich auf der einen Seite gut verstehen, denn auch die gestiegenen Nebenkosten, wie Energie und Saalmiete, müssen erstmal reingeholt werden.“

Umso erstaunlicher, dass das Angebot von Sibbeschuss derzeit kaum Anklang findet. Normalerweise stünden jetzt schon bis zu 80 Termine im Kalender für die kommenden Monate bis Februar 2023. „Aktuell sind wir bei knapp 50. Dafür erhalten wir aber schon vermehrt Anfragen für den Sommer 2023“, hält Bassist Robert Henseler fest.