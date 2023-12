Der Jahreswechsel in Rheinbach Beste Aussicht auf das Feuerwerk

Ein traditioneller Treffpunkt für die Silvesternacht ist der Aussichtspunkt am sogenannten Alten Trafohäuschen oberhalb von Rheinbach-Merzbach. Und damit vom fröhlichen Feiern kein unschöner Eindruck in der Landschaft bleibt, gehört ebenso das Raketenreste-Sammeln am Neujahrsmorgen zur Tradition. Auf Einladung der Kinder- und Jugendinitiative (KJI) Merzbach wird schon seit mehr als 20 Jahren aufgeräumt. Gleich zwei gute Gründe also, zum Jahreswechsel Richtung Merzbach zu reisen.