Klagen über mangelnde Reinigung Warum es in den Swisttaler Grundschulen nicht sauber ist

Nicht oder nur nachlässig gereinigte Klassenräume, nur oberflächlich geputzte Toiletten, die daraus resultierende Geruchsbelästigung, Staub auf den Fensterbänken: Mit diesen Zuständen leben die Leitungen der drei Swisttaler Grundschulen nach eigener Aussage schon seit Jahren. Jetzt haben Barbara Kolz (Heimerzheim), Heike Schwabenbauer (Buschhoven) und Isabel Thompson (Odendorf) einen Brief an die Mitglieder des Schulausschusses geschrieben, in dem sie die Gemeinde Swisttal als Schulträgerin dringend um Hilfe bitten. Der Hauptausschuss hat nun beschlossen, sich von der derzeitigen Reinigungsfirma zu trennen und die Reinigungsarbeiten zum neuen Jahr neu auszuschreiben.