„Das war beklemmend“ So haben Schüler aus Rheinbach Verdun erlebt

Die Kriegswirklichkeit in der Ukraine, so präsent sie medial ist, fühle sich dennoch „irgendwie fern“ an, erklärt Nicholas. Während viele seiner Altersgenossen das Thema im Alltag meist verdrängen würden, habe er Grund, mehr darüber nachzudenken: „Mein Vater ist Reservist, daher ist Krieg bei uns in der Familie ein Thema.“ Zudem sitze in der Klasse eine ukrainische Schülerin neben ihm – auf diese Weise erlebt der 14-Jährige zumindest eine Folge des Kriegs ganz persönlich. Die Nachricht vom Beginn der russischen Invasion im Februar vergangenen Jahres sei in jedem Fall ein Schock gewesen. „Teilweise mache ich mir Sorgen über die Zukunft“, sagt Nicholas.