So gesehen : Bei den Rheinbacher Katholiken läuft eine Turmuhr anders

Rheinbach Wer in Rheinbach wissen möchte, was die Stunde geschlagen hat, sollte bei der Kirchturmuhr zweimal hinschauen. Denn je nach Blickwinkel kann die Antwort unterschiedlich sein.

Der katholischen Kirche wird nachgesagt, die Uhren würden dort noch etwas anders gehen. Ob die so im übertragenen Sinn zum Ausdruck gebrachte Kritik an antiquierten Ansichten zutrifft, lässt sich diskutieren. Die Rheinbacher Pfarrkirche St. Martin schafft allerdings praktische Tatsachen: Wer von der Bachstraße kommend auf den Kirchturm blickt, lebt nicht in der gleichen Zeit wie Uhr-Beobachter an anderen Standpunkten – sondern rund 20 Minuten in der Vergangenheit. Eine der vier Kirchturmuhren läuft gemächlich hinter den anderen her.