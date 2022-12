Vom Kinderspielzeug zum teuren Sammelobjekt : Stein auf Stein: Wie sich das Hobby mit Lego und Co über die Jahrzehnte gewandelt hat

Weitere Termine

Nach der Premiere will Stefan Jüliger die Börse in Rheinbach etablieren. Am letzten Aprilwochenende 2023 soll die zweite Auflage starten, so der Stand der Planungen. Der Bonner überlegt auch, einen Verein zu gründen, um die Organisation der Börse auf mehrere Schultern verteilen zu können. Interessierte erhalten nähere Infos über Facebook auf facebook.com/stefan.jueliger.



Weitere Lego-Börsen in der Umgebung findet man in Puderbach und in Neustadt-Wied im Landkreis Neuwied. Termine für 2023 stehen bislang nicht fest. In Köln gibt es seit zwei Jahren eine Ausstellung in der „Motorworld“ auf dem ehemaligen Flugplatzgelände Butzweilerhof. kpo