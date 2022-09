Neuer Kaplan in Rheinbach : So ist das Pastoralteam von St. Martin Rheinbach wieder vollzählig

So ist das Pastoralteam von St. Martin Rheinbach wieder vollzählig

Neuer Kaplan in Rheinbach

Rheinbach Das Pastoralteam der katholischen Kirchengemeinde St. Martin Rheinbach ist mit Kaplan Stephan Wirgowski und Pastoralreferent Simon Beranek wieder komplett. Warum das Team jetzt zwei Feuerwehrmänner in den Reihen hat.

Die katholische Kirchengemeinde St. Martin Rheinbach hat zweifachen Grund zur Freude: In einem besonders festlichen Gottesdienst haben die Gemeindemitglieder ihren neuen Kaplan Stephan Wirgowski begrüßt. Zugleich feierten sie die Ernennung ihres bisherigen Pastoralassistenten Simon Beranek zum Pastoralreferenten. Nach dem turnusgemäßen Abschied von Kaplan Carlos Mendoza (der GA berichtete) ist das Pastoralteam von St. Martin Rheinbach damit wieder komplett, stellte der Leitende Pfarrer Bernhard Dobelke zufrieden fest.

Dass er mit 42 Jahren erst seine zweite Kaplanstelle antrete, zeige, dass er „nicht mehr ganz so taufrisch“ sei, wie Kaplan Wirgowski mit einem Schmunzeln sagte. Tatsächlich hatte er zunächst eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann absolviert und bei einem Handelskonzern in der Obst- und Gemüseabteilung sowie im Personalmanagement gearbeitet. Sein Beruf hätte ihn schon damals beinahe nach Rheinbach geführt, wo er in einer Niederlassung die stellvertretende Leitung der Obst- und Gemüseabteilung hätte übernehmen sollen. Inzwischen aber hatte er den Wunsch Priester zu werden.