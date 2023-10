Über 500 Geflüchtete So ist die Lage der Flüchtlingszuweisungen in Rheinbach

Weit weniger Zuweisungen gibt es nach der Wohnsitzauflage. Dabei handelt es sich um Geflüchtete, deren Asylverfahren abschließend positiv bewertet wurde. Sie werden dann in der Regel einer Kommune für drei Jahre zugewiesen, um eine planbare Integration zu erreichen. Wie in der Mitteilungsvorlage erläutert wird, sei nicht mit weiteren Zuweisungen auf diesem Weg zu rechnen. Denn aktuell würden auf diesem Wege nur Geflüchtete zugewiesen, die ohnehin bereits in Rheinbach untergebracht seien.