Verständnis, Gelassenheit, Wut So reagieren Bahnreisende in Rheinbach auf den Streik

Viel Geduld brauchen Bahnreisende in der Voreifel, wenn sie in den kommenden Tagen nach Bonn oder Euskirchen fahren möchten. Grund ist der nächste bundesweite Bahnstreik, der bis Montag andauern soll. Während der Güterverkehr schon am Dienstagabend weitgehend stillgelegt wurde, startete der Streik im Personenverkehr am Mittwoch in den frühen Morgenstunden. Viele Züge im gesamten Bundesgebiet fallen bis 29. Januar aus. Laut Deutscher Bahn gibt es zwar, wie beim Streik Anfang Januar, einen Notfahrplan für Fern-, Regional- und S-Bahn-Züge – es wird aber auch diesmal nicht gelingen, alle Ausfälle zu kompensieren.