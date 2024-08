Der GA kostet vor So schmeckt es beim Street Food Festival in Rheinbach

Beim Rheinbacher Street Food Festival am Prümer Wall dürfte für jede Geschmacksrichtung etwas Passendes zu finden sein. Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. August, hat der Gewerbeverein Rheinbach in Kooperation mit der Heide Event Agentur zahlreiche Betreiber von Foodtrucks eingeladen. Doch hält das Angebot, was es geschmacklich verspricht? Ein Selbsttest.