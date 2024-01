Kurs beim Bienenzuchtverein Rheinbach So starten Sie in die Hobby-Imkerei

Für mache ist es der Geruch von Bienenwachs. Andere mögen Honig, oder möchten etwas für Insekten tun. Was auch die einzelnen Gründe sind: Menschen unterschiedlichen Alters steigen derzeit in die Imkerei ein. Allerdings gibt es einiges zu wissen. Die wichtigsten Grundlagen vermittelt der Bienenzuchtverein (BZV) Rheinbach in seinem Neuimkerkurs, der Anfang Februar startet. Peter Heuschen, Vorsitzender des Bienenzuchtvereins, weiß, wie der Weg zum eigenen Bienenvolk verläuft, und gibt ein paar zusätzliche Tipps für den Einstieg: