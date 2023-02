Neue Ausstellung zum Thema Frühling : So verbinden Kreative aus Rheinbach bildende Kunst mit Lyrik

Gabriele Krawietz (l.) und Irene Maria Gantke vom Kunstforum `99 präsentieren zwei der Werke zum Thema Frühling, die ab 4. März in Rheinbach zu sehen sind. Foto: Axel Vogel

Rheinbach In Rheinbach gehen die Mitglieder des Kunstforums `99 neue Wege und verbinden zwei eigenständige Kategorien kreativen Schaffens zu einer ungewöhnlichen Ausstellung zum Thema Frühling.



Von Susanne Träupmann

Vorsichtig werden die letzten Bilder an der Wand befestigt, Skulpturen und Plastiken repräsentativ auf Sockel gestellt: Mit einer neuen Ausstellung zum Thema „Frühlingsnetz – Kunst und Lyrik“ im Rheinbacher Gewerbegebiet starten das Kunstforum `99 ins Jahr 2023. Im Fokus stehen Freude, Heiterkeit und die stimulierende beziehungsweise vernetzende Kraft des Frühlings. Davon erzählen die Kunstwerke, die sich auf lyrische Texte mit dem jeweiligen Thema beziehen.

Malereien, Skulpturen, Druckgrafik und digitale Kunst gehen dabei eine Art inhaltliche Symbiose mit Gedichten berühmter Lyriker beziehungsweise eigenen lyrischen Schöpfungen ein. Es ist das erste Mal, dass die Mitglieder des Kunstforums Bildende Kunst mit Lyrik verbinden. „Wir wollen die Kunstrichtung erweitern und auch Besucher anziehen, die sich eher für Sprache interessieren“, erklärt Malerin Gabriele Krawietz. Auch das Thema der Ausstellung haben sie mit Bedacht gewählt, denn in einer Zeit voller Krisen bräuchten die Menschen Lichtblicke, führt Krawietz aus.

Forum für Kunstschaffende Seit 2020 hat der Verein ein Zuhause Unter den Namen „Kunstforum ´99“ bietet ein Zusammenschluss Rheinbacher Kreativer seit 1999 der Bildenden Kunst in der Glasstadt und der Region ein Forum für Austausch und Begegnungen sowie gemeinsame Ausstellungen. Der Verein hat aktuell 63 Mitglieder. 2019 stand das Kunstforum kurzzeitig vor dem Aus, nachdem der Vorstand und Vorsitzende Eva Vahjen nicht erneut kandidieren wollten und Nachfolger nicht in Sicht waren. Ein Problem für den Verein war die langjährige Suche nach eigenen Räumlichkeiten, denn die Künstler waren bei den Ausstellungen in der Hochschule, im Rheinbacher Amtsgericht und im Glaspavillon nur zu Gast. Seit 2020 hat sich dies mit dem neuen Vorsitzenden Knuth Reinhardt geändert. Dieser hat sein Atelier bei der Firma Hoffmann in der Industriestraße im Rheinbacher Gewerbegebiet, und dort konnte auch das Kunstforum eigene Räume anmieten. trs

30 Werke sind zu sehen

17 Künstlerinnen und Künstler interpretieren in 30 Werken die Jahreszeit inhaltlich wie technisch auf sehr individuelle Art und Weise. Besonders bunt ist zum Beispiel die Blumenserie von Krawietz: Auf drei Bildern hat sie Ranunkeln, Forsythien und Vergissmeinnicht gebannt. In der Natur gelinge das „Abschalten“ am besten, ist sie überzeugt: „Bei all den schlechten Nachrichten wollen wir zu positiven Gedanken und damit zur Entspannung beitragen.“

Ein blühendes und buntes Blumenmeer hat auch Irene Gantke festgehalten. Als gelernte Fotografin spielt die Kamera für sie auch in der Kunst eine wichtige Rolle. Ob Digital-Art – dort werden Farben mittels digitaler Bildbearbeitung in die Fotografien hinein projiziert – oder eine Kombination aus digitaler Fotografie und Acrylmalerei: Für die Rheinbacherin sind neue Wege und künstlerische Experimente unabdingbar. Viel Arbeit hat auch die gebürtige Belgierin Hilda van Overveld-Priew in den vergangenen Wochen in ihren „Ikarus“ gesteckt, eine komplizierte Druckgrafik. Mehrere Arbeitsschritte waren beim Fertigen von Druckplatten und Bemalen des „Untergrundes“ nötig – das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Viel Liebe zum Detail

Zu ihrem Bedauern sei Drucktechnik künstlerisch immer mehr in den Hintergrund getreten. „Man kann sie nur so wieder bekannter machen“, hofft Overveld-Priew. Nach Corona zum ersten Mal dabei ist der Alfterer Bildhauer Reinhard Pusch. Viel Liebe zum Detail stellt er mit seinem Torso aus schwarzem Gala-Stone (Speckstein) und zwei kleinen Bronzestatuetten unter Beweis. Zu sehen sind Figuren im Pas de deux beziehungsweise im Paartanz, Vorbild war unter anderem der legendäre Tänzer Rudolf Chametowitsch Nurejew. „Tanz ist für mich Ausdruck von Freude und Kraft. In seiner Variationsmöglichkeit ist er unbegrenzt“, erklärt Pusch. Er freut sich schon auf Vernissage am Samstag.

Dann werden Irene Gantke und Patricia Roßhoff-Roy mit Theodor Fontanes Gedicht „Frühling“ und Rainer Maria Rilkes „Natur ist glücklich“ ins Thema einführen. Die musikalische Begleitung übernimmt Cellistin Christiane Klövekorn. Für Juni und Herbst sind die nächsten drei Ausstellungen geplant.