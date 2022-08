Theatersommer Rheinbach : So wollen junge Darsteller in Rheinbach alle Altersgruppen ansprechen

Rückblick auf Anfänge, Krisen und Erfolge : Wie steht es um das Junge Theater in Beuel? Der Gründer des Jungen Theaters Bonn hätte in diesem Jahr 100. Geburtstag gefeiert. Ein Anlass, zurückzublicken. Wie hat sich die Spielstätte in Beuel bis heute entwickelt? Und was steht an?