Energiewende So groß wird die Photovoltaikanlage zwischen Rheinbach und Oberdrees

Nach aktueller Gesetzeslage, so informiert Amalya Hilpert, Photovoltaik-Projektleiterin bei Abo Wind, werden PV-Anlagen entlang von Autobahnen und Schienenstrecken privilegiert behandelt. Bei einer Breite von bis zu 200 Metern ist kein Bauleitplanverfahren notwendig. Allerdings nur an überregionalen und zweigleisig ausgebauten Schienentrassen. „Das ist hier nicht der Fall“, so Hilpert. Die S-23-Strecke ist in vielen Teilen noch eingleisig. Da daher für das Projekt auf jeden Fall das Verfahren durchlaufen werden muss, wird eine ebenfalls vorgestellte, nur 200 Meter breite Variante daher nicht verfolgt. Abo Wind wird die entsprechende Planung erst einmal auf 500 Meter ausrichten.