Sommerkino in Rheinbach Filme im Schatten des Hexenturms

Die Filmauswahl wurde wieder in Kooperation mit dem Drehwerk in Adendorf getroffen. Dank der zahlreichen Sponsoren aus der Region konnten die Kosten - insbesondere für die aufwendige Technik - komplett gedeckt werden. Somit geht der gesamte Erlös aus dem Verkauf von Softgetränken, Bier, Sekt, Wein und Cocktails, sowie Laugenstangen, Popcorn und dem beliebten Eiskonfekt, über die Bürgerstiftung direkt in soziale und karitative Projekte in Rheinbach. Auch den Besuchern des Sommerkinos hat die diesjährige Filmauswahl wieder sehr gefallen, wie sich bei einem Besuch vor Ort gezeigt hat.