Sparkassen-Zwist in Rheinbach : Sparkassen-Frist sorgt für Frust bei einem Rheinbacher

Rheinbach Die Kreissparkasse Köln hat mit Fristende am vergangenen Freitag das Verfahren des Online-Bankings umgestellt. Für Verleger Winrich C.-W. Clasen aus Rheinbach, der infolge der Hochwasser-Katastrophe bis zuletzt ohne Strom und Internet auskommen musste, wurde das zum Problem.

„Nutzer gegen „Banken-Bürokratie“

Vielmehr störe ihn das Fristende zur Umstellung mit Stichtag am vergangenen Freitag. „Meiner Ansicht nach hätte ein Fristaufschub für die Verfahrensumstellung in dieser für viele Menschen ohnehin angespannten Lage in die Wege geleitet werden müssen.“ Clasen zufolge hätte das womöglich einigen vom Hochwasser Betroffenen viel „Banken-Bürokratie“ erspart. Noch am vergangenen Freitag habe er telefonisch seinen QR-Code für den Zugang beantragt, der ihm postalisch zugeht. Von der Sparkasse sei bisher jedoch keine Post eingetroffen.