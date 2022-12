Bilanz der SPD : „Dem Bürgermeister die Themen vor die Füße geworfen“

Rheinbach Eine gemischte Zwischenbilanz zieht die Rheinbacher SPD-Ratsfraktion, nachdem fast die Hälfte der Wahlperiode abgelaufen ist. Besonders der Klimaschutz liegt den Sozialdemokraten am Herzen.

Die SPD verständigte sich deshalb intern auf ihre fünf wichtigsten Ziele, die sie in dieser Wahlperiode prioritär erreichen wollte und brachte diese als Grundsatzantrag in den Rat ein. In den anderen Fraktionen habe es keine derartige Klärung zu den Prioritäten gegeben. Der Grundsatzantrag sei nicht abgelehnt, sondern in die Fraktionen verwiesen worden, wo er bis heute schlummere.