23-Jähriger vor Gericht So ungeschickt stellte sich laut Anklage ein Rheinbacher als Räuber an

Genau genommen geht es sogar um zwei Fälle – der Rheinbacher soll nämlich am Abend des 19. Juli und am Mittag des Folgetages versucht haben, zwei Spielhallen in direkter Nachbarschaft seiner Wohnung zu überfallen. Das Wichtigste vorweggenommen: In beiden Fällen scheiterte der Raubversuch bereits im Ansatz. Bei dem mittäglichen Wiederholungsversuch war der 23-Jährige sogar derart schlecht verkleidet, dass die Mitarbeiterin den Nachbarn und Stammkunden mit den Worten „Ich kenn‘ dich doch“ begrüßte.