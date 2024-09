100 Jahre Pauken, Wirbeltrommel und Querflöten Wie der Spielmannszug Echo Niederdrees seine Zukunft sichert

Gerade nach „Hochs und Tiefs“ in den vergangenen Jahrzehnten sei der Zuspruch erfreulich. Denn noch Ende der 1990er Jahre habe der Verein mit nur 16 Mitgliedern Probleme mit dem Nachwuchs gehabt. Die jüngsten Jahre sind dagegen klar als Hoch zu verbuchen. Neben dem großen Fest zum 100-Jährigen, das unter anderem aufgrund der Pandemie nachträglich über die Bühne ging, gab es bereits an Karneval einen weiteren Ritterschlag zu vermelden: Seit der letzten Session ist der Spielmannszug Echo 1921 offizieller Regimentsspielmannszug der Rheinbacher Stadtsoldaten und wird in Zukunft auch zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch deren Uniform tragen. Der Spielmannszug ist jedenfalls fest im Dorf verankert und hat mit seinen zehn Jahrzehnten Vereinstätigkeit etwas geschafft, was nicht vielen gelingt: „Da sind wir auch sehr stolz drauf“, so Büser.