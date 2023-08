Bericht im Jugendhilfeauschuss So geht es den Rheinbacher Spielplätzen

Man habe seit 2008 jedes Jahr in die Plätze investiert, so Bersch. „Das zahlt sich jetzt aus.“ Wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist, standen durch einen haushaltsbegleitenden Antrag von Bündnis 90/die Grünen und CDU sogar 25.000 Euro zusätzlich für die Anschaffung neuer Geräte zu Verfügung. Und Bersch betonte: „Wir leisten uns für unsere Kommune Rheinbach überdurchschnittlich viele Spielplätze.“ Von Seiten der Gemeindeprüfungsanstalt habe es da schon den Vorschlag gegeben, fünf bis sieben der Plätze zu schließen. Den habe man aber nicht angenommen. Nicht zuletzt soll nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den umliegenden Ortschaften Platz zum Spielen sein.