Neue Gesichter im Rheinbacher Rathaus : Führungsposten im Rheinbacher Rathaus werden frei

Das Rheinbacher Rathaus: In der Führungsebene der Stadtverwaltung stehen einige Änderungen an. Foto: Hendrikje Krancke

Rheinbach In der Führungsebene der Stadt Rheinbach wird sich in der kommenden Zeit einiges ändern. Im Rathaus wird es neue Gesichter eben – ein Überblick.

Die Formulierung „Urgestein“ für einen Menschen, der seit langem eine bestimmte Funktion bekleidet, gilt zu Recht als abgedroschen. Wenn sie aber auf eine Person zutrifft, dann auf Walter Kohlosser: Er ist in Rheinbach geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und 1972 bei der Stadtverwaltung Rheinbach als Lehrling eingestiegen. Aus dieser Zeit steht noch eine kleine mechanische Rechenmaschine in seinem Büro. Seit Januar 2008 ist Kohlosser Kämmerer – und hört zum Jahresende nach 50 Jahren bei der Stadt auf. Aber nicht nur für ihn wird ein Nachfolger gesucht.

Bei der Besetzung des Kämmerer-Postens hat der Bürgermeister das Vorschlagsrecht. Laut Gemeindeordnung ist er aber gehalten, mit dem Stadtrat ein Einvernehmen herzustellen. Gelingt dies nicht, kann der Rat mit Zweidrittelmehrheit einen anderen Kandidaten wählen. Banken ist aber zuversichtlich, dass dies nicht notwendig sein wird. Aus zwölf Bewerbungen seien drei Kandidaten in der engeren Auswahl. Banken geht davon aus, dass der Stadtrat spätestens am 19. Dezember den neuen Kämmerer bestimmt, „vielleicht sogar schon früher“. Derzeit führe er Abstimmungsgespräche mit den Ratsfraktionen.

Die Polizeiwache in Rheinbach war bei der Flut so stark beschädigt worden, dass der Dienstsitz nicht mehr nutzbar ist. Die Beamten müssen seither auf ein Provisorium ausweichen - und der Unmut darüber wächst.

Unmut über fehlende Sanierung : Rheinbacher Polizeiwache nach Flut noch immer beschädigt Die Polizeiwache in Rheinbach war bei der Flut so stark beschädigt worden, dass der Dienstsitz nicht mehr nutzbar ist. Die Beamten müssen seither auf ein Provisorium ausweichen - und der Unmut darüber wächst.

Früher, das könnte in der nächsten Ratssitzung am Montag, 7. November, sein. In dieser Sitzung soll auch die wieder geschaffene Position des Technischen Beigeordneten besetzt werden. Dies war laut Banken notwendig geworden, weil auf die Stadt jede Menge bauliche Aufgaben zukommen: der Wiederaufbau nach der Flut, die Sanierung von Schulen und der Bau einer neuen Sporthalle im Umfeld der Gesamtschule an der Villeneuver Straße.